Глава МИД Венгрии: заявления украинских политиков напоминают о «самых темных диктатурах»

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия в 2017 году Верховной Радой закона об образовании.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что заявления украинских политиков по поводу венгерского меньшинства на Закарпатье напоминают о самых темных диктатурах.

Как сообщает Министерство иностранных дел Венгрии, об этом Сийярто заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

В частности, по его убеждению, венгры, проживающие на Закарпатье, продолжают полагаться на Венгрию во всех отношениях, так как решения украинских чиновников напоминают о «самых темных диктатурах».

Сийярто утверждает, что это происходит в то время, когда в Украине хотят «изменить этнический состав населения в Берегово и в дальнейшем уменьшить количество венгров, проживающих в городе, путем заселения его украинцами».

Его возмущает, что правительство Украины не осуждает эти факты, а также не выступает с протестом из-за появления на сайте украинского парламента петиции, в которой говорится «о депортации закарпатских венгров».

«Парламент в Киеве действует в сговоре с теми экстремистами, которые слили персональные данные сотен закарпатских венгров, учитывая то, что невозможно определить двойное гражданство на основе публичных баз данных», - отметил глава венгерского МИД.

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Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия украинским парламентом нового закона об образовании в 2017 году.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В частности, министр иностранных дел Венгрии Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, в противном случае Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

После ситуации с тайной раздачей украинцам венгерских паспортов министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула из Берегово и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь Сийярто пригрозил прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.

4 октября консул Венгрии в городе Берегово был объявлен персоной нон грата с требованием покинуть территорию Украины.

В ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.