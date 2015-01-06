Переговоры в "нормандском формате" 9 января состоятся по телефону - МИД
00:25, 06 января 2015Политика
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Министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России проведут переговоры 9 января по телефону.
Переговоры в "нормандском формате" 9 января состоятся по телефону / УНИАН
Об этом в Твиттере сообщил политический директор МИД Алексей Макеев.
Как сообщал УНИАН, ранее Макеев сообщил, что переговоры в "нормадском формате" на уровне министров иностранных дел состоятся 9 января в Астане
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Франция и Германия сомневаются в целесообразности проведения встречи по ситуации в Украине в "нормандском формате" 15 января в Астане.
2/2 Министры могут поговорить по телефону (не в Астане) 9 января. Обсудят ход работы над документом и прогресс в конс 3КГ с Дон/Луг,
- Oleksii Makeiev (@Makeiev) 5 Январь 2015
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