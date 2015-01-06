Переговоры в "нормандском формате" 9 января состоятся по телефону - МИД

Об этом в Твиттере сообщил политический директор МИД Алексей Макеев.

Как сообщал УНИАН, ранее Макеев сообщил, что переговоры в "нормадском формате" на уровне министров иностранных дел состоятся 9 января в Астане

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