В ГПУ объяснили, почему сыну Азарова еще не выдвинули подозрение

Об этом на своей странице в ”Фейсбук” написал старший помощник генпрокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов.

”Сообщение о подозрении - соответствующее процессуальное действие в рамках расследования уголовного производства. Подозрение действительно не сообщалось, еще не время”, - сказал Карпунцов.

По его словам, Главным следственным управлением Генпрокуратуры ”расследуется уголовное производство по факту получения народным депутатом Украины Азаровым А.Н. неправомерной выгоды в особо крупных размерах, а именно: 7 700 000 евро, 600 000 швейцарских франков, 500 000 долларов США, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 УК Украины”.

Как отметил Карпунцов, А.Азаров подпадает под действие санкций ЕС в связи с чем к нему применены ограничительные меры, связанные с блокированием принадлежащих ему активов: в Австрии на 5 счетах в банковских учреждениях заблокировано свыше 6,7 млн. евро; в Италии – 900 тыс. евро.

Кроме того, в княжестве Лихтенштейн арестовано на счетах компании А.Азарова 0,5 млн. американских долларов.

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”В связи с введением в отношении Азарова А.Н. санкций Швейцарией на счетах в банковских учреждениях последнего заблокировано 0,6 млн. швейцарских франков”, - отметил помощник Генпрокурора.