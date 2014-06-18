Лихтенштейн заблокировал счета Януковича и его окружения - ГПУ

Лихтенштейн заблокировал счета экс-президента Виктора Януковича и людей из его окружения.

Об этом сообщил и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий, слова которого цитирует пресс-служба Генпрокуратуры.

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«В Генеральную прокуратуру Украины поступила официальная информация Княжества Лихтенштейн о блокировании финансовых и экономических ресурсов экс-президента В.Януковича и его окружения (всего 20 человек)», - подчеркнул он.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге в Киеве Махницкий также отметил, что по просьбе Генпрокуратуры Госфинмониторинг предоставил обобщенную информацию о блокировании счетов и активов юридических лиц по делам о хищении государственных средств на общую сумму 1,3 млрд долларов.

По словам Махницкого, в этой информации находится 51 обобщенный материал, где фигурирует 41 человек.

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Как сообщал УНИАН, 28 февраля власти Швейцарии заморозили банковские счета бывшего президента Украины Януковича и его соратников, в том числе Николая Азарова, который ранее занимал пост премьер-министра, и экс-главы администрации президента Андрея Клюева. Всего в списке фигурируют 20 человек. В Швейцарии заморожены 137 млн евро на счетах Януковича и экс-чиновников.

Также активы 18 граждан Украины, причастных к насилию в отношении участников Майдана, по требованию украинского правительства заморозила Австрия.

Кроме того, Совет ЕС 5 марта принял решение заморозить активы 18 украинских граждан, подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств и в причастности к нарушениям прав человека в Украине во время акций протеста, которые состоялись с ноября 2013 года по март 2014 года.