Кива требует начать расследование бизнес-связей главы Запорожской ОГА и ОПГ "Армяне"

По его мнению, президент Украины закрывает глаза на подобную ситуацию, а должен реагировать должным образом и препятствовать таким действиям.

Глава Запорожской ОГА Константин Брыль связан с организованной преступной группой (ОПГ) "Армяне", которой инкриминируют убийства на заказ, рэкет и наркоторговлю, заявил председатель Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

"Губернатор Запорожской области Брыль на фото 02.10.18 рядом с лидером самой кровавой в Запорожье ОПГ "Армяне", у них совместный бизнес с дерибана бюджетных денег. На счету этой группировки более десяти заказных убийств, наркоторговля и рэкет ", – написал он на своей Facebook-странице.

По его мнению, президент Украины закрывает глаза на подобную ситуацию, а должен реагировать должным образом и препятствовать таким действиям.

"Это и есть организованная преступность, которая давно поселилась в государственных кабинетах, под покровительством Порошенко", – добавил глава СПУ.

Кива также сообщил, что обратился к национальной полиции с требованием провести соответствующую проверку.

Ранее в СМИ была обнародована информация, что Константин Брыль не указал в декларации 5 автомобилей. Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро получило доступ к информации о движении средств на 60 банковских счетах главы Запорожской ОГА, его отца, жены и двух дочерей. По данным журналистов, соответствующие разрешения предоставил Соломенский районный суд Киева. Детективы НАБУ в рамках расследования уголовного дела по подозрению Брыля в ложном декларировании получили доступ к информации о 9 счетов самого председателя облгосадминистрации, 41 счету его жены и 3 счетпх его несовершеннолетних дочерей Кристины и Майи, открытых в банках "Пивденный", "Земельный капитал", "Первом инвестиционном банке" и "Приватбанке".

В 2017 году антикоррупционная комиссия при ОГА хотела направить в Генпрокуратуру, САП и НАПК протокол о незаконном обогащении Константина Брыля. В нем отмечалось, что его состояние не соответствует декларируемым доходам. Однако К.Брыль ликвидировал эту комиссию.