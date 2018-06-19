Комитет Рады вернул Парубию представление ГПУ на Вилкула и Колесникова

Решения приняты исходя из того, что комитет «лишен возможности рассмотреть представление» из-за целого ряда причин.

Комитет Верховной рады Украины по вопросам регламента и организации работы вернул спикеру парламента Андрею Парубию представление генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула и народного депутата из этой фракции Дмитрия Колесникова.

Соответствующие решение было принято на заседании комитета 19 июня, сообщает сайт ВРУ.

Как отмечается, решения приняты исходя из того, что комитет «лишен возможности рассмотреть представление» из-за целого ряда причин, которые выкладывает в своем протоколе.

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Таким образом, комитет вернул председателю ВР оригиналы представлений на Колесникова и Вилкула, которые были внесены в парламент 25 мая 2018 года генеральным прокурором, «для возвращения Генеральному прокурору Украины».

Как сообщал УНИАН, 25 мая, пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что генпрокурор внес в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов из «Оппоблока» Вилкула и Колесникова.

Как отметила Сарган в Facebook, Колесников, находясь на должности главы Агентства государственного имущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Я. Осадки» в Днепре общей площадью почти 7 тысяч кв. метров.

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«Бывший председатель Днепропетровской ОГА (Вилкул – УНИАН) в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, бывший председатель ОГА подписал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью «Арт Ленд», из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности», - добавила она.

Парубий 25 мая направил представление генпрокурора относительно Вилкула и Колесникова в Комитет по вопросам Регламента и организации работы ВР.

В интервью телеканалу «Рада» спикер отметил, что «безотлагательно» направил это представление на рассмотрение Регламентного комитета.

Парубий напомнил, что у указанных депутатов есть 5 дней для предоставления Регламентному комитету объяснений, а дальше Комитет имеет 20 дней на вынесение своего решения в отношении представлений. «После решения Комитета этот вопрос я вынесу уже в зал на рассмотрение», - сказал он.