Действия Вилкула по передаче в аренду земель Орджоникидзевскому ГОКу нанесли 480 тысяч гривень убытков - Луценко

По словам генпрокурора, передача сельскохозяйственных земель комбината - это один из двух эпизодов незаконных действий Вилкула на должности председателя Днепропетровской ОГА, которые фигурируют в указанном представлении

Действия нынешнего сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула на должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации по передаче в аренду Орджоникидзевскому горно-обогатительному комбинату земельных участков привели к причинению ущерба на сумму 480 тыс. грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы парламента, представляя представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вилкула.

«Противоправные действия Вилкула по незаконной передаче в аренду земельных участков с соответствующими кадастровыми номерами, согласно методике определения размера ущерба, привели к причинению ущерба государству на сумму 480 тыс. грн, путем снятия почвенного покрова плодородного слоя почвы с земельных участков, в результате проведения работ без оформления соответствующего разрешения, что более чем в 250 раз превышает налоговый минимум доходов граждан», - отметил Луценко.

При этом он добавил, что передача сельскохозяйственных земель комбинату - это один из двух эпизодов незаконных действий Вилкула на должности председателя Днепропетровской ОГА, которые фигурируют в указанном представлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, Регламентный комитет рассматривает внесенное 18 сентября Луценко представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции «Оппоблок» Вилкула.

По данным прокуратуры, бывший председатель Днепропетровской ОГА Вилкул в течение 2011-2012 годов издал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков общей площадью более 66 га.

Луценко ожидает, что ВР рассмотрит представление о снятии неприкосновенности с Вилкула 16 октября.