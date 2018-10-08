Замглавы СБУ Демчина подал в суд на Сытника

Ранее директор НАБУ заявил, что уличные акции против него заказывает Демчина.

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина подал иск в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в связи с его заявлениями на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, в которых он обвинил Демчину в причастности к направленной против него информационной кампании.

Эту информацию подтвердила УНИАН спикер СБУ Елена Гитлянская.

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«Я, действительно, обратился в Соломенский районный суд города Киева с иском к директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Поводом стали голословные заявления господина Сытника на парламентском комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, в которых он прямо обвинил меня в причастности к информационной кампании, направленной против него», - процитировала Демчину Гитлянская.

«На момент заседания комитета Всеукраинская общественная организация «Честное слово» публично подтвердила проведение ими публичных акций с критикой господина Сытника. И он не мог об этом не знать. Отмечу, что, как офицер, в случае подтверждения судом обвинений в свой адрес, оставлю пост в СБУ. Готов ли, отвечая за свои абсурдные обвинения, к такому шагу Артем Сытник? Очень сомневаюсь. Попутно отмечу, что СБУ была вынуждена реагировать и на другие ложные высказывания Сытника, сделанные на заседании комитета», - отметил Демчина.

Как сообщал УНИАН, 3 октября на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Сытник заявил, что уличные акции против него заказывает Демчина.

«Почему господин Демчина вышел в публичную плоскость и начал совершать такие акции, которые мы сейчас наблюдаем (в тот момент под зданием комитета проходила акция против Сытника, в которой принимают участие несколько десятков человек — УНИАН)? На самом деле, дело не в расследовании незаконного обогащения Демчины, а в том, что еще почти год назад НАБУ задокументировало коррупционную схему в Миграционной службе, которая касалась ее руководства. Работниками СБУ эта спецоперация была сорвана, а дальнейшие события показали, что сотрудники СБУ причастны к получению взяток за вид на жительство для иностранцев», - отметил директор НАБУ.