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Тука оценил вероятность присоединения Крыма к Турции

11:11, 07 октября 2018
Политика
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Замминистра отметил, что присоединение Крыма к Турции вряд ли возможно / фото УНИАН

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Об этом сообщает Главред со ссылкой на заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки.

Он пояснил, что Турция – это страна-член НАТО и вряд ли найдутся какие-то механизмы, которые бы спровоцировали Турцию на аннексию этой территории.

"Территория Крыма по всем международным стандартам, в том числе и Турции, признана территорией Украины. Никто никаких международных заявлений не делал и шагов не предпринимал. Я с трудом могу себе представить, какова будет реакция наших союзников, если вдруг Турция заявит о каких-то своих фантазиях и претензиях на Крым", - подчеркнул Тука во время чата в "Главреде".

Ранее Тука рассказал, как решить проблему с венгерским гражданством на Закарпатье.

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Теги: #Турция#Тука#аннексия Крыма