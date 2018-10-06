Россия перешла все возможные красные линии - экс-госсекретарь США

Политик подчеркнула, что важно найти способ "отказаться от российского газа и "Северного потока", строительство которого она назвала "не очень хорошей идеей".

Для США и Европейского Союза важно продолжать политику санкций и давления на Россию, убеждена Кондолиза Райс, экс-советник президента США по вопросам безопасности и 66-й государственный секретарь США.

Об этом она заявила в интервью журналу Новое Время, комментируя вопрос о том, как долго еще Россия будет "тестировать границы дозволенного" - с учетом агрессии в Украине и применения нервно-паралитического вещества Новичок в британском Солсбери.

"Я считаю, что эти пределы уже перейдены, - подчеркнула Райс. - К счастью, мы с нашими европейскими союзниками смогли договориться о коллективных санкциях против России в ответ на аннексию Крыма и действия на Донбассе. И, я думаю, важно продолжать".

Читайте такжеПарубий призвал главу парламента Норвегии не поддерживать "Северный поток-2" (видео)

В частности, добавила экс-госсекретарь США, важно найти способ "отказаться от российского газа и Северного потока", строительство которого она назвала "не очень хорошей идеей".

Райс также отметила, что в контексте сдерживания России необходимым является и поддержка украинской армии со стороны стран Запада, в частности США.

"В этом плане я поддерживаю вооружение украинских военных, поддерживаю дислокацию хорошо вооруженных батальонов НАТО в Польше и странах Балтии. Российское правительство уже пересекло все возможные красные линии и заслуживает адекватного ответа", - резюмировала она.