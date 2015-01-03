Разведка фиксирует прибытие новых российских военных на Донбасс
13:37, 03 января 2015Политика
12900 0
Военные пытаются установить единый руководящий центр над всеми террористическими группировками в Луганской области
Карта АТО по состоянию на 3 января 2015 года / Фото СНБО
Украинская разведка в течение последних суток зафиксировала прибытие новых военнослужащих Российской Федерации на территорию Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-брифинге спикер Антитеррористической операции полковник Андрей Лысенко.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранен один военнослужащий
«По данным разведки, фиксируется прибытие новых военнослужащих Российской Федерации, а также попытки установления единого руководящего центра над всеми террористическими группировками в Луганской области», - сообщил Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter