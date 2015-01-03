Разведка фиксирует прибытие новых российских военных на Донбасс

13:37, 03 января 2015
Политика
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Военные пытаются установить единый руководящий центр над всеми террористическими группировками в Луганской области

Фото СНБО

Украинская разведка в течение последних суток зафиксировала прибытие новых военнослужащих Российской Федерации на территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-брифинге спикер Антитеррористической операции полковник Андрей Лысенко. 

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«По данным разведки, фиксируется прибытие новых военнослужащих Российской Федерации, а также попытки установления единого руководящего центра над всеми террористическими группировками в Луганской области», - сообщил Лысенко.

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