Разведка фиксирует прибытие новых российских военных на Донбасс

Украинская разведка в течение последних суток зафиксировала прибытие новых военнослужащих Российской Федерации на территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-брифинге спикер Антитеррористической операции полковник Андрей Лысенко.

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«По данным разведки, фиксируется прибытие новых военнослужащих Российской Федерации, а также попытки установления единого руководящего центра над всеми террористическими группировками в Луганской области», - сообщил Лысенко.