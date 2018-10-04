Луценко рассказал о задержании исполнителей "практически всех" нападений на общественных активистов

Луценко отметил, что вокруг вопроса нападений на общественных активистов существуют «большие спекуляции».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет о задержании исполнителей практически всех нападений на гражданских активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Верховной Рады.

По словам генпрокурора, «исполнители практически всех нападений на гражданских активистов задержаны, большинству из них избрана мера пресечения, связанная с содержанием в изоляторе».

Луценко отметил, что вокруг вопроса нападений на гражданских активистов существуют «большие спекуляции». По его словам, устанавливаются заказчики этих преступлений. При этом, как сказал Луценко, один из нападавших «вскрыл себе вены», чтобы не свидетельствовать об организаторе нападения. При этом он не уточнил, о каком именно случае идет речь.

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Он заявил, что «если кому-то кажется, что люди, которые применяют огнестрельное оружие, просто бегут давать показания о заказчиках и обстоятельствах, то они глубоко ошибаются».

Генпрокурор также отметил, что из-за того, что Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы ВР не рассмотрел 3 октября два представления о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от «Оппозиционного блока» Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула, ему пришлось отменить заседание Координационного совета правоохранительных органов в Одессе. На этом заседании должен был рассматриваться вопрос о нападениях на гражданских активистов.