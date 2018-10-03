Луценко признал сомнительность судебной перспективы в деле нардепа Дунаева

Генпрокурор предлагает депутатам изменить законодательство, чтобы сломать «систему крючков, на которых силовики держали политиков, госслужащих и бизнесменов».

Генеральный прокурор Юрий Луценко признает сомнительность судебной перспективы в деле народного депутата от «Оппозиционного блока» Сергея Дунаева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы ВР.

По словам Луценко, закон, который сегодня действует, требует работать именно так, как это сделано в представлении о даче согласия на привлечение Дунаева к уголовной ответственности.

В то же время, сказал генпрокурор, «судебная перспектива сомнительна, общественная польза также вызывает определенные сомнения».

Он отметил, что статья 366-1 Уголовного кодекса Украины относительно предоставления субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений несовершенна, при этом нет ни одного осужденного по этой статье, и это так называемая «мертвая статья».

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По словам Луценко, такая статья необходима, но она должна быть выписана так, чтобы люди отвечали за «реальные коррупционные действия».

Луценко считает, что у народных депутатов есть уникальный шанс в предвыборный период провести «взлом системы крючков, на которых всегда висели все государственные служащие, политики, бизнесмены у всех силовиков».

Он отметил целесообразность изменения законодательства в части электронного декларирования. При этом по сути генпрокурор предложил систему «нулевого декларирования», когда чиновник, бизнесмен «показывает все свое имущество, средства, затем все это проверяется, и если оно соответствует действительности, то потом уже никто не имеет права интересоваться этим имуществом за предыдущий период».

Как отметил Луценко, изменения в законодательство необходимы, потому что сегодня «институт деклараций отнимает у государства миллионы, миллиарды человекочасов, и не дает взамен ничего».

Генпрокурор отметил необходимость вернуться к законодательству и сделать все, чтобы электронное декларирование стало «эффективным оружием против коррупционеров, а не только машиной истязания миллионов чиновников».

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Луценко повторно внес в ВР представление о даче разрешения на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Дунаева, Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

По данным Генпрокуратуры, в частности Дунаев, будучи народным депутатом, внес заведомо недостоверные сведения в электронную декларацию. Прокуратура усматривает в его действиях основания для уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Сегодня, 3 октября, Луценко на заседании регламентного комитета ВР подал представление об Дунаева.