Савченко уже 20 дней голодает

Об этом сообщил ее адвокат Николай Полозов в Twitter.

"Сегодня 20-ый день голодовки депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко в российской тюрьме", - напомнил он, передает Украинская правда.

"СИЗО-6, в котором держат Надежду Савченко закрыт на праздники для посещения до 11.01 включительно. Призываю членов Общественной наблюдательной комиссии посетить ее в эти дни", - добавил Полозов.

Читайте такжеАдвокат Савченко не смогут с ней встретиться до 12 января

Другой защитник Савченко Марк Фейгин в своем Twitter передал просьбу к президенту Украины Петру Порошенко: "Передайте Петру Алексеевичу, чтобы он в Казахстане, на переговорах в "нормандском" формате, поговорил с Путиным о Савченко. Трудно здесь нам".

Как известно, 15 декабря стало известно, что Савченко объявила голодовку. Адвокат Илья Новиков утверждает, что украинская летчица отказывается есть с 13 декабря.

Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем отправлена в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели журналистов ВГТРК под Луганском.

С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Потом ее перевели в Москву.