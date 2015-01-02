Боевики отпустили еще четырех военных

Об этом сообщает командир батальона "Днепр" Юрий Береза в своем Facebook.

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"29 декабря бойцы "Днепр-1" взяли диверсанта и привезли в Днепропетровск. После того, как командование "Днепр-1" провело допрос террориста "Восхода" отправили в больницу, где он провел три дня. Преступлений на нем - на два пожизненных заключения. Но сегодня мы выменяли его на трех парней ВСУ и одного бойца "Донбасса", которого с отморожением держали в яме", - пишет Береза.