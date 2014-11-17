Убитый российский диверсант оставил предсмертную записку: "Послали на убой, как быка"
03:19, 17 ноября 2014Общество
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В воскресенье, 16 ноября, в районе села Крымское Луганской области украинские военные уничтожили банду российских диверсантов.
Убитый российский диверсант оставил предсмертную записку / ТСН
Об этом говорится в сюжете "ТСН.Тиждень".
У одного из убитых нашли предсмертную записку и бронебойный патрон, которых на вооружении украинских войск нет.
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"Сразу бы застрелили. Осознал – послали на убой, как быка", – говорится в записке.
В записке также указано имя Кондратенко Дмитрий. И адрес в Иркутске.
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