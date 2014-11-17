Убитый российский диверсант оставил предсмертную записку: "Послали на убой, как быка"

Об этом говорится в сюжете "ТСН.Тиждень".

У одного из убитых нашли предсмертную записку и бронебойный патрон, которых на вооружении украинских войск нет.

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"Сразу бы застрелили. Осознал – послали на убой, как быка", – говорится в записке.

В записке также указано имя Кондратенко Дмитрий. И адрес в Иркутске.