Убитый российский диверсант оставил предсмертную записку: "Послали на убой, как быка"

03:19, 17 ноября 2014
Общество
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В воскресенье, 16 ноября, в районе села Крымское Луганской области украинские военные уничтожили банду российских диверсантов. 

ТСН

Об этом говорится в сюжете "ТСН.Тиждень".

У одного из убитых нашли предсмертную записку и бронебойный патрон, которых на вооружении украинских войск нет.

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"Сразу бы застрелили. Осознал – послали на убой, как быка", – говорится в записке.

В записке также указано имя Кондратенко Дмитрий. И адрес в Иркутске. 

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