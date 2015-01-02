О наступлении Нового года отныне будут извещать колокола Михайловского собора
В Украине о наступлении Нового года отныне будут извещать колокола столичного Михайловского Златоверхого собора.
Об этом президент Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.
"С большим удовольствием начинаю новую традицию – отныне Новый год на всю Украину будут всегда извещать колокола Михайловского Златоверхого, монахи которого заслужили такую честь", - написал Порошенко.
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По его словам, Михайловский собор был избран для извещения о наступлении Нового года из-за того, что именно в нем звонили колокола, которые призывали людей собираться на Михайловской площади для защиты студентов, вышедших на акции протеста в конце ноября 2013 года.
Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2013 года избитые бойцами спецподразделения «Беркут» студенты нашли убежище за стенами Михайловского Златоверхого собора. Тогда монахи забили в колокола, чтобы предупредить киевлян об опасности.
Также монахи Михайловского Златоверхого собора предоставляли убежище митингующим во время Евромайдана.