В Горловку прибыли 300 российских военных, взявших город под контроль

Об этом на своей странице в соцсети сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

"В район н.п.Горловка прибыло свежее формирование (до 300 человек) российских войск, взявших город под свой контроль. Прибывшие одеты в новую камуфляжную форму без опознавательных знаков, отлично оснащены и вооружены", - написал он.

С их прибытием в городе резко уменьшилось количество местных боевиков, уточнил эксперт.

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"Зафиксировано 2 свежих формирования противника, общей численностью до 200 человек, и 6 единиц бронетехники. Также в данном районе зафиксирована активная разведывательная деятельность (БПЛА и диверсионно-разведывательные группы противника)", - добавил Тымчук.