Эксперт объяснил, почему в Украине не будут переносить выборы

Решение перенести избирательную гонку объединит всех конкурентов президента, считает аналитик.

Политический эксперт и аналитик Анатолий Октисюк считает, что в Украине переноса президентских выборов, запланированных на март 2019 года, не будет.

В случае попытки перенести избирательную гонку, против президента Петра Порошенко выйдут все политические игроки, начиная от "правых" и "левых" и заканчивая "реваншистами", "центристами", реформаторами, либералами и другими, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

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"То есть это будет очень рискованное для Порошенко решение, которое объединит всех конкурентов, и все вместе они выйдут на Майдан, на Банковую", — отметил собеседник.

По его словам, если томос об автокефалии Украинской православной церкви будет предоставлен ранее, до праздника Покрова Пресвятой Богородицы (отмечается 14 октября), тогда выборы переноситься не будут.

"Если позже, то команда Порошенко, чтобы не потерять электоральный эффект, пытаться продлить срок его пребывания у власти. Но, по моей информации, все будут очень агрессивно на это реагировать. И это только добавит рисков и проблем Порошенко", — сказал аналитик.

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"Тогда под Банковую придут все: и "Азов", и Рабинович (лидер партии "За життя" Вадим Рабинович — УНИАН), и "Оппоблок", и Тимошенко (лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — УНИАН). Все приведут туда своих сторонников. И тогда начнется реальная нестабильность, а это сыграет против Порошенко", — добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее появилась информация о том, что депутаты готовят представление в Конституционный суд о переносе даты президентских выборов.

Как известно, следующие выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Порядок выборов президента определяется соответствующими статьями действующей Конституции Украины, а также законом Украины «О выборах президента Украины».