Отчет ОБСЕ: украинско-российскую границу пересекают люди в форме, Россия продолжает воровать уголь

Как говорится в отчете миссии на сайте ОБСЕ, которое цитирует Радио Свобода, это самое большое количество, которое наблюдали эксперты с начала работы миссии в июле.

Как допускают в ОБСЕ, это может быть связано с приближением новогодних празднований. Люди пересекали границу в одиночку и группами в направлении к России и обратном. По данным наблюдателей, такие переходы происходили преимущественно в пункте пропуска «Донецк». На этом же пункте пропуска увеличилось количество людей с «георгиевскими ленточками», которые пересекают границу, говорится в сообщении.

Наблюдатели сообщают также об увеличении случаев пересечения границы автомобилями с наклейками «ДНР»/«ЛНР» на месте украинского флага на номерах.

Читайте такжеОБСЕ фиксирует, что Россия массово ворует украинский угольНаблюдатели также заявляют, что за неделю наблюдали большое количество самосвалов, перевозящих уголь из Луганской области в Россию - по 2-3 партии в день. По данным экспертов, на въезде из России машины были пустые.

В целом, по данным наблюдателей, ситуация на двух пропускных пунктах оставалась спокойной.

В этом месяце Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за сопротивления России снова не смогла расширить мандат Наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области на границе с Украиной.

Постоянный совет представителей 57 стран-членов ОБСЕ, где решения принимаются полным консенсусом, смог лишь продлить еще на три месяца, до 23 марта следующего года, действующий мандат этой миссии. Она состоит из 22 наблюдателей, которые работают в упомянутых двух точках с нескольких сотен километров линии границы, которая сейчас неподконтрольна Украине.