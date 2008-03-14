Ющенко ждет от саммита НАТО «позитивного сигнала»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ожидает от Бухарестского саммита НАТО «позитивного сигнала» для Украины.

Об этом он сказал в интервью Общественному телевидению Польши и газете «Polska», сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Среди главных тем интервью - украинско-польские отношения, энергетическое, пограничное сотрудничество Украины и Польши, а также вопрос визового режима между двумя странами.

Отдельное внимание в интервью было уделено евроатлантической интеграции Украины и перспективам ее присоединения к Плану действий относительно членства в НАТО.

Глава государства оптимистично настроен относительно решения о присоединении Украины к ПДЧ. «У нас есть сегодня много преданных партнеров, которые помогают нам идти этой дорогой», - сказал В.ЮЩЕНКО, назвав, в частности, Польшу и США.

«В этом вопросе я чувствую серьезные изменения к лучшему», - сказал Президент, еще раз отметив: он не сомневается, что интеграция Украины в НАТО является правильным путем, который гарантирует нашей стране государственный суверенитет и целостность.

Интервью провели Пиотр КРАСЬКО (Piotr Kraśko) - телевизионный журналист, ведущий и репортер, автор многих политических программ и Мария ПШЕЛОМЕЦ (Maria Przełomiec) - журналист Общественного телевидения, специалист по вопросам стран бывшего Советского Союза.