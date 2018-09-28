СБУ обысками в "Буковеле" давит на слишком смелого конкурента Порошенко на выборах - "Гроши" (видео)

Настоящая причина – банальное желание с помощью СБУ нажать на слишком откровенного смелого конкурента на выборах президента Александра Шевченко.

Сотрудники СБУ провели обыски на курорте «Буковель» за критику со стороны Александра Шевченко, который заявил о своем намерении участвовать в выборах президента, действующей власти.

Как говорится в сюжете программы «Гроши» на телеканале 1+1, Шевченко, который является основателем «Буковеля», обнародовал ролик с критикой президента, после чего на курорте начались обыски. По странному стечению обстоятельств, он есть в десятке лидеров президентской гонки.

По данным журналистов, СБУшник Николай Лисиненко реализовывал план по удушению Евромайдана. А в 2017-м этот таинственный полковник попал на камеры проекта «Схемы», которые зафиксировали его неопоставимый с зарплатой автомобиль. Тогда он был одним из руководителей самого прибыльного подразделения СБУ – главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности.

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«Именно руками его подчиненных и в интересах кума Путина Виктора Медведчука власть расчистила рынок сжиженного газа. Также коллеги этого спецслужбиста прославились причастностью к махинациям с импортом грецких орехов. Были замешаны в историях прессинга фармацевтических и ІТ-компаний», – говорится в сюжете.

Лисиненко в этом году переводят в западный регион и назначают заместителем председателя СБУ. Там он будет курировать близкое ему самое прибыльное направление – деятельность подразделений все той же экономической контрразведки. Вместе с Лисиненко в Ивано-Франковск из Киева переехали проверенные товарищи – Назарук и Черныш. Эта тройка – только исполнители на региональном уровне, говорят в «Буковеле».

Куратором прессинга на бизнес в центре считается тот самый человек, о котором недавно рассказывали киевские предприниматели, бизнес которых также прессуют – генерал-полковник Олег Фролов, заместитель председателя СБУ. Он курирует всю прибыльную экономическую контрразведку. Инсайдеры говорят, что Лисиненко и компания – это его кадры, которые сегодня добросовестно выполняют буковельский заказ.

Таким образом, прибытие сотен сотрудников СБУ в Буковель – это, вероятно, не дело какого-нибудь некачественного асфальта, который на самом деле, как убедились журналисты, хороший. Настоящая причина – банальное желание с помощью СБУ нажать на слишком откровенного смелого конкурента Порошенко Александра Шевченко, резюмируется в сюжете.