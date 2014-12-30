Ночью в зоне АТО боевики трижды провоцировали украинских военных

08:41, 30 декабря 2014
Политика
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Ночь в зоне проведения АТО прошла относительно спокойно, боевики только трижды провоцировали украинских военных, применяя стрелковое оружие и минометы.

REUTERS

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал представитель штаба АТО Леонид Матюхин.

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Боевики обстреляли из минометов окрестности Оленевки, а из стрелкового оружия дважды обстреливали населенный пункт Авдеевка.

На мариупольском направлении и в дальнейшем наблюдается активизация беспилотников противника. Вчера около 22 часов их было 4 раза зафиксировано в небе над Талаковкой и Гнутовым.

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