Ночью в зоне АТО боевики трижды провоцировали украинских военных
08:41, 30 декабря 2014Политика
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Ночь в зоне проведения АТО прошла относительно спокойно, боевики только трижды провоцировали украинских военных, применяя стрелковое оружие и минометы.
REUTERS
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал представитель штаба АТО Леонид Матюхин.
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Боевики обстреляли из минометов окрестности Оленевки, а из стрелкового оружия дважды обстреливали населенный пункт Авдеевка.
На мариупольском направлении и в дальнейшем наблюдается активизация беспилотников противника. Вчера около 22 часов их было 4 раза зафиксировано в небе над Талаковкой и Гнутовым.
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