Стиль первой леди: в каких образах предстала жена Порошенко во время визита в США (фото)

Во время своего рабочего визита в США пара встретилась с лидерами украинской общины.

Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей женой Мариной улетел в США на 73-ю сессию Генассамблеи ООН.

Там первая леди Украина продемонстрировала три образа. Так, с самолета Марина Порошенко вышла в темно-синей рубашке, черной узкой юбке и туфлях в тон.

Во время того, как представители украинской общины в США поздравляли Порошенко с днем рождения, его жена предстала в классическом образе - белой блузке с вышивкой и черной юбки.

Также госпожа Порошенко посетила Украинский музей и библиотеку в Стэмфорде, передает ТСН. Туда она надела черное платье с принтом, жакет и туфли на каблуках. Ее элегантный образ дополнила волнистая укладка и нежный макияж.

Как сообщал УНИАН, президенту Украины в Америке спели "Многая літа" и "Happy birthday, mister president".