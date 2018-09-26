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Стиль первой леди: в каких образах предстала жена Порошенко во время визита в США (фото)

15:27, 26 сентября 2018
Политика
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Жена Порошенко появилась в классических сдержанных образах / фото president.gov.ua

Там первая леди Украина продемонстрировала три образа. Так, с самолета Марина Порошенко вышла в темно-синей рубашке, черной узкой юбке и туфлях в тон.

фото president.gov.ua

Во время того, как представители украинской общины в США поздравляли Порошенко с днем рождения, его жена предстала в классическом образе - белой блузке с вышивкой и черной юбки.

фото president.gov.ua

Также госпожа Порошенко посетила Украинский музей и библиотеку в Стэмфорде, передает ТСН. Туда она надела черное платье с принтом, жакет и туфли на каблуках. Ее элегантный образ дополнила волнистая укладка и нежный макияж.

фото president.gov.ua

Как сообщал УНИАН, президенту Украины в Америке спели "Многая літа" и "Happy birthday, mister president".

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Теги: #США#Петр Порошенко#Марина Порошенко