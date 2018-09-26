Стиль первой леди: в каких образах предстала жена Порошенко во время визита в США (фото)
15:27, 26 сентября 2018Политика
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Во время своего рабочего визита в США пара встретилась с лидерами украинской общины.
Жена Порошенко появилась в классических сдержанных образах / фото president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей женой Мариной улетел в США на 73-ю сессию Генассамблеи ООН.
Там первая леди Украина продемонстрировала три образа. Так, с самолета Марина Порошенко вышла в темно-синей рубашке, черной узкой юбке и туфлях в тон.
фото president.gov.ua
Во время того, как представители украинской общины в США поздравляли Порошенко с днем рождения, его жена предстала в классическом образе - белой блузке с вышивкой и черной юбки.
фото president.gov.ua
Также госпожа Порошенко посетила Украинский музей и библиотеку в Стэмфорде, передает ТСН. Туда она надела черное платье с принтом, жакет и туфли на каблуках. Ее элегантный образ дополнила волнистая укладка и нежный макияж.
фото president.gov.ua
Как сообщал УНИАН, президенту Украины в Америке спели "Многая літа" и "Happy birthday, mister president".
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