Financial Times: Законопроект о госбюджете Украины нацелен на олигархов

Роман Олеарчик в своей статье, которая называется «Законопроект о госбюджете Украины нацелен на олигархов», опубликованной в британской газете Financial Times, пишет, что в истерзанной войной, переживающей рецессию Украине в понедельник утром пересмотрели систему налогообложения, душившую бизнес, пообещав снизить нагрузку на малый бизнес и граждан с низким уровнем дохода, при этом закрыв лазейки, которые давно используют олигархи.

Пакет законодательных актов, принятых после 21:00 в воскресенье, также предусматривает увеличение импортных пошлин, что должно помочь стабилизировать государственные финансы, которые уже на исходе, и справиться с кризисом платежного баланса.

Эти законы должны стать основой для повышения доходов, заложенной в бюджете на 2015 г., который предусматривает жесткую экономию. Чиновники надеются, что это поможет Украине получить дополнительные миллиарды долларов финансовой помощи от Международного валютного фонда и других западных доноров.

В 4:15 утра на внеочередном заседании парламента, которое началось в воскресенье и закончилось в понедельник, украинские законодатели приняли бюджет, сократив субсидии и государственные расходы.

Хотя многие депутаты жаловались на то, что правительство не показало им окончательную версию проекта бюджета до голосования, им необходимо было принять его до конца этого года для того, чтобы быстро возобновить сотрудничество с МВФ.

Опасаясь обострения финансового кризиса в связи с тем, что резервы центрального банка в этом году сократились в два раза, что позволяет обеспечить лишь один месяц импортных закупок, представители МВФ в этом месяце пришли к выводу, что Украина нуждается в большей финансовой помощи в размере 15 млрд. долл. в дополнение к действующей кредитной программе, предусматривающей выделение 17 млрд. долл.

Налоговое законодательство было принято только после 10 часов изнурительных переговоров, которые стали испытанием на прочность для прозападной коалиции. Эти законы направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, избавление от масштабной теневой экономики, а также на то, чтобы вынудить олигархов отдавать «более справедливую долю доходов» их предприятий, по словам чиновников.

Народные депутаты назвали эти законы «новым общественным договором» для формирования экономики, которая долгое время считалась подконтрольной олигархам.

«Мы разработали правильный пакет, который позволит нам, с одной стороны, ввести справедливую систему налогообложения, а с другой стороны, наполнить бюджет», – сказал премьер-министр Арсений Яценюк.

Был введен контроль над прибылью, которая переводится в оффшорный «налоговый рай» с помощью схем трансфертного ценообразования.

У олигархов, по словам г-на Яценюка, «больше не будет возможности скрывать свое состояние и доходы в оффшорных зонах».

С целью упростить ведение бизнеса в стране, где, как известно, действует одна из самых недружественных систем налогообложения в мире, общее количество налогов будет сокращено с 22 до 9.

Взносы в пенсионный фонд, которые в настоящее время составляют около 41 %, должны сократить до 16,4%. Чиновники надеются, что эта мера позволит расширить базу сбора, заставив предпринимателей отказаться от широко распространенной практики «зарплаты в конвертах».

Отчаянные меры для восстановления долгосрочного роста и быстрого преодоления дефицита бюджета были предприняты после сокращения ВВП примерно на 7 % в этом году в результате аннексии Россией Крыма и продолжающегося восьмимесячного военного противостояния с поддерживаемыми Москвой сепаратистами, которые контролируют самопровозглашенные восточные регионы.

Для финансирования увеличения расходов на оборону, несмотря на дальнейшее сокращение экономики, которое ожидается в следующем году, Киев планирует резко сократить расходы и создать новые источники дохода.

Очень сильно увеличатся налоги на предметы роскоши, в том числе дорогие автомобили, пассивный доход, лицензионные платежи, дивиденды от офшорных компаний, сигареты и алкоголь.

Был введен и 10-процентный налог на лотереи; будет также налог на недвижимость для больших квартир и домов, увеличится и плата за добычу углеводородов.

Решение больше не возмещать НДС зернотрейдерам может вызвать протест со стороны международных аграрных предприятий, которые вложили огромное количество денег в страну.

После долгих дебатов законодатели поддержали планы правительства ввести дополнительно от 5 до 10 % таможенных пошлин на импортируемые товары в течение года.

Г-н Яценюк сказал, что его правительство объяснит, почему крайне необходимы защитные меры, во время консультаций с другими странами-членами ВТО и Евросоюзом, с которым Киев в этом году подписал соглашение о свободной торговле.

Украинские чиновники надеются, что более высокие импортные пошлины принесут 1 млрд. долл. дополнительных доходов в государственную казну, в то время как в следующем году прогнозируют дефицит в размере 3,7 % ВВП.