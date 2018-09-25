Госдеп поддержал автокефалию православной церкви в Украине

Также представитель Госдепартамента США отметила, что Соединенные Штаты продолжают непоколебимо поддерживать территориальную целостность Украины в связи с российской агрессией на востоке Украины и оккупацией Крыма.

В Соединенных Штатах Америки выразили поддержку Украине в вопросе получения автокефалии православной церкви.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт, опубликованном на сайте Госдепа.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе свободу представителей отдельных групп регулировать собственную религию согласно их убеждениям и свободно исповедовать свою религию без вмешательства властей. Соединенные Штаты уважают намерение украинских православных религиозных лидеров добиваться автокефалии согласно их убеждениям», - говорится в заявлении.

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По словам представителя, в США уважают вселенского патриарха, который демонстрирует религиозную толерантность и проводит межконфессиональный диалог.

Также Науэрт подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают непоколебимо поддерживать Украину и ее территориальную целостность в связи с российской агрессией на востоке Украины и оккупацией Крыма.

«Мы также поддерживаем Украину, поскольку она определяет собственный путь и принимает собственные решения и создает объединения, свободные от внешнего вмешательства", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят Верховную Раду поддержать это обращение.

19 апреля парламент принял постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху.

22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором тот отметил, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.