Порошенко: НАТО - единственная гарантия выживания Украины

Петр Порошенко также сообщил, что сейчас Украина тратит 6 % ВВП на оборону.

Президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post заявил, что Украина стремится зафиксировать в Конституции свою политическую цель – членство в Евросоюзе и НАТО. Сейчас Североатлантический альянс остается единственной гарантией безопасности Украины, поскольку Россия как постоянный член СБ ООН не придерживается международного мирного порядка и права.

«Мы хотим зафиксировать эту политическую цель (членство в ЕС и НАТО – ред.) даже в нашей Конституции. Для нас цель будущего членства в ЕС является мощной мотивацией для продолжения процесса реформ. На пути к Западу, того Запада, с которым мы связаны», - отметил Петр Порошенко, сообщается на официальном сайте президента.

«Если Россия, постоянный член СБ ООН, не соблюдает международный мирный порядок и право, то НАТО останется нашей единственной гарантией выживания», - также добавил он.

Президент напомнил, что Россия торжественно гарантировала Украине государственный суверенитет после распада СССР.

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«В ответ мы отказались от советского ядерного оружия, расположенного на нашей территории. На тот момент – третий по объемам арсенал в мире. И что в итоге? Путин аннексирует Крым и разжигает войну на Востоке нашей страны», - отметил он.

Петр Порошенко также сообщил, что сейчас Украина тратит 6 % ВВП на оборону.

«И, я думаю, за счет нашего противостояния российской агрессии на восточном фланге НАТО мы уже сегодня играем важную роль. Мы боремся не только за себя, а за Европу, демократию, за Запад и его ценности», - подчеркнул президент.

Глава государства в очередной раз подчеркнул: «Это никакой не замороженный конфликт, как утверждают некоторые, а кровавая война. При этом ежедневно гибнут украинские солдаты. Почти 170 погибло с начала года. Сотни получили ранения, среди жертв есть и гражданские».