Ющенко в Варшаве встретится с Качиньским с глазу на глаз

14 марта продлится визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Варшаву.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на сегодня запланирована встреча В.ЮЩЕНКО с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ в формате «один на один».

Планируется, что стороны обсудят двусторонний политический диалог, вопрос энергетической безопасности, в частности подготовку очередного Энергетического саммита в Киеве 22-23 мая в 2008 г.

По окончании встречи глав двух государств начнутся украинско-польские переговоры в расширенном составе.

Президенты Украины и Польши обсудят вопрос сотрудничества в подготовке к проведению Евро-2012, европейской и евроатлантической интеграции Украины. Также украинская сторона проинформирует о развитии украинско-российских отношений, в частности в контексте ситуации со снабжением газа в Украину.

Программой визита предусмотрена также встреча В.ЮЩЕНКО с Маршалком Сейма Республики Польша Брониславом КОМАРОВСКИМ.