"Горячая точка мира": генерал объяснил, зачем Трампу решать конфликт в Украине

Несмотря на то, что Россия остается агрессивным фактором, мир с ней считается: крупные игроки, включая, Дональда Трампа и Ангелу Меркель, идут на переговоры с Кремлем, отметил бывший глава Службы внешней разведки.

Президенту США Дональду Трампу нужен диалог с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы тот не мог украдкой готовить какие-то планы против Запада. В Хельсинки Трамп обязательно затронет вопрос войны на Донбассе, поскольку это горячая точка, которая может быть детонатором глобальной войны.

Об этом "Апострофу" рассказал бывший председатель Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

«Украина, в которой идет война, - это горячая точка мира, которая может быть детонатором мировых проблем: противостояние России и НАТО, глобальной войны, включая ядерную, поэтому проблему Украины на мировом уровне надо снять. Думаю, Трамп затронет и этот вопрос, потому что мы обсуждали "дорожную карту" по Украине и с руководством США, европейских стран. Думаю, это будет очередной, но важный этап переговоров», – отметил Маломуж.

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По его мнению, несмотря на то, что Россия остается агрессивным фактором, мир с ней считается: крупные игроки, включая, Дональда Трампа и Ангелу Меркель, идут на переговоры с Кремлем.

При этом, по оценке Маломужа, мир сейчас пытается сформулировать новую повестку дня и поставить Россию в определенные рамки, выйти на новые договоренности.

«Переговоры проходят в формате ЕС-США-Канада-Индия-Бразилия-Китай-Япония-Австралия-Россия. Они касаются как новой модели глобальной безопасности, так и локальных вопросов вроде Украины, Сирии, Ирана и тому подобное. Это мощный международный формат, который заставляет Россию идти на системные уступки – выход с Донбасса, возобновление суверенитета Украины над этими территориями, восстановление их с помощью международных инвестиций. Это то, что сейчас на повестке дня, поэтому контакт Трампа и Путина также будет посвящен определению, с одной стороны, актуальных сегодня острых проблем (Северная Корея, Иран, Сирия, Украина, глобальные угрозы)», – сказал экс-глава Службы внешней разведки.

Он отметил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь США Майк Помпео отрабатывают модель, согласно которой вести диалог необходимо даже с такими авторитарными политиками, как Путин. По их мнению, не стоит загонять волка в угол, чтобы он тихо готовил какие-то планы, а вытаскивать его оттуда. Аналогичную стратегию – давления и диалога – провозгласил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы должны иметь свои приоритеты в этой тактике и быть субъектом, а не объектом международных отношений», – подчеркнул Маломуж.