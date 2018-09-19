Порошенко: мы завершим процесс языковой деколонизации Украины

По словам президента, украинский язык нуждается в защите и поддержке.

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что процесс языковой деколонизации Украины будет завершен.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время выступления во Львове.

"Украинский язык, и я это подчеркиваю, нуждается в нашей с вами защите и поддержке. Я убежден, что мы с вами завершим процесс языковой деколонизации Украины", - сказал президент.

"И я по-прежнему буду поддерживать все усилия, направленные на модернизацию культурных процессов, влияющих на реализацию нашего европейского выбора", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня президент заявил, что в Украине необходимо законодательное урегулирование всех вопросов, связанных со статусом украинского языка как государственного.

Порошенко также заявил, что Россия никогда больше не вернется в Україну.