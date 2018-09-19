Порошенко: мы завершим процесс языковой деколонизации Украины
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что процесс языковой деколонизации Украины будет завершен.
Читайте такжеПорошенко: Кремль хочет уничтожить европейское единство, распространяя фейки об Украине
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время выступления во Львове.
"Украинский язык, и я это подчеркиваю, нуждается в нашей с вами защите и поддержке. Я убежден, что мы с вами завершим процесс языковой деколонизации Украины", - сказал президент.
"И я по-прежнему буду поддерживать все усилия, направленные на модернизацию культурных процессов, влияющих на реализацию нашего европейского выбора", - сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня президент заявил, что в Украине необходимо законодательное урегулирование всех вопросов, связанных со статусом украинского языка как государственного.
Порошенко также заявил, что Россия никогда больше не вернется в Україну.