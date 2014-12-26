Bloomberg.com: политика защиты рубля сократила валютные резервы России на $15,7 млрд за неделю

В статье Ольги Танас и Владимира Кузнецова под названием «Политика защиты рубля сократила валютные резервы России на $15,7 млрд за неделю», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишется о том, что на прошлой неделе золотовалютные резервы России сократились на $15,7 млрд – больше всего за последние 6 лет, в то время как правительство и Центральный банк пообещали принять меры по поддержке банков и защите национальной валюты.

Объем золотовалютных резервов, которые включают резервы Центрального банка и 2 государственных фонда, уменьшился до $398,9 млрд за прошлую неделю, сообщил вчера Банк России на своем веб-сайте. То есть резервы сократились на 22% с января.

Политики во главе с руководителем Центрального банка Эльвиры Набиуллиной пытаются остановить падение рубля, самое значительное со времени дефолта 1998 года. Поскольку низкие цены на нефть и санкции, введенные в связи с украинским конфликтом, подтолкнули Россию к рецессии, власти повысили процентные ставки и пытались уменьшить спрос на доллар. Такие меры помогли успокоить волнения после обвала российской валюты до рекордно низкого уровня – 80 руб./$ – на прошлой неделе.

«Такой резкий спад – плохая новость для рубля, поскольку такая поддержка не продлится даже в среднесрочной перспективе», – Владимир Осаковский, старший экономист российского отделения банка Bank of America Corp. в Москве, написал в электронном письме.

Россия продала около $4,8 млрд в рамках валютных интервенций и предоставила $9,8 млрд по договорам обратной продажи иностранной валюты в течение прошлой недели, по данным Центрального банка. За предыдущие семь дней резервы сократились на $1,6 млрд.

Не критично

Валютная переоценка также повлияла на сокращение резервов из-за укрепления американского доллара по отношению к евро, написали представители Центрального банка в электронном письме, отвечая на вопросы. Средства, выделенные в соответствии с договорами обратной продажи иностранной валюты, будут возвращены в резервы, говорилось в заявлении.

Абсолютная денежная составляющая резервов Центробанка сократилась приблизительно до $172 млрд, то есть до суммы достаточной для обеспечения импорта в течение 6,5 месяцев, по словам Осаковского.

Рубль упал примерно на 27% по отношению к доллару за последние 3 месяца, а это самые худшие показатели среди более чем 170 валют, отслеживаемых Bloomberg. Российская валюта укрепилась на 1,5% до 52,65 руб./$ по состоянию на 17 часов 27 минут по московскому времени.