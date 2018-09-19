Генерал о новом фейке РФ по МН17: ракета с таким номером в Украине не зафиксирована

По словам военного, пока что есть информация только за 1991 и 2013 годы. В обоих случаях такой ракеты на территории Украины не было.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил 2006-2010 годов Игорь Романенко, комментируя заявление России о передаче Украине ракеты зенитного комплекса «Бук», которой сбили Боинг МН17, отметил, что по состоянию на 1991 год такой ракеты в Стрыйском зенитно-ракетном полку нет, а по состоянию на 2013 — нет в Украине.

Об этом Романенко сообщил Громадському.

Фактом отсутствия ракеты на 1991 год Романенко не подтвердил ее наличие в предыдущие годы. Он отметил, что они разыскивают данные относительно этой ракеты — пока что есть информация только за 1991 и 2013. В обоих случаях такой ракеты на территории Украины не было.

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«У нас данные, которые мы сейчас разыскали 1991 года, по учету в Стрыйском зенитно-ракетном полку ракеты с таким номером нет», — сказал Романенко.

«С 2013 года по нашему учету этой ракеты на территории Украины нет», — добавил он.

Также Романенко отметил, что россияне озвучили информацию «только с завода первичную, и то не всю». Он сказал, что документы по учету передвижения в 1986 году были в Генштабе Москвы, поскольку это было еще время Советского Союза.

Романенко отметил, что когда из России отправляли какое-то вооружение (здесь не идет речь о конкретной ситуации), то военная часть должна была принять или не принять его.

Также Романенко озвучил версию, по которой ракету могли передавать с завода России, а с ней возникла какая-то неисправность, в таком случае военная часть могла ее вернуть обратно.

«Но они говорят, может быть такое: поскольку этого учета нет, а с этих пор ее на территории не было, когда передавали например с завода, то возникла неисправность. Если неисправна, то часть не принимает, и завод вместо той ракеты мог дать другую: сам вернул – сам устранил недостатки и отправил в другое место, другое место было на территории России. Может быть и такая версия», — сказал Романенко.

Как сообщал УНИАН, в представленных Минобороны РФ документах на зенитную ракету комплекса "Бук", из которого был сбит пассажирский самолет МН-17, журналисты обнаружили ошибку. В частности, в документах российского Минобороны по ракете обнаружили расхождения в датах.