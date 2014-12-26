​Портнов в девятый раз выиграл суд у Генеральной прокуратуры

00:22, 26 декабря 2014
Политика
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В четверг, 25 декабря 2014 года апелляционный суд г. Киева отклонил апелляционную жалобу Генеральной прокуратуры Украины и оставил в силе решение Печерского районного суда Киева, ранее удовлетворившего иск руководителя института правовых реформ Андрея Портнова против Генеральной прокуратуры Украины о защите чести и деловой репутации.

андрей портнов

Кроме того, суд обязал Генеральную прокуратуру Украины в десятидневный срок опровергнуть в средствах массовой информации ранее распространенную клевету о якобы участии Андрея Портнова в легализации денежных средств, об этом сообщил адвокат Портнова Станислав Никитин, сообщают Украинские новости.

Адвокат также констатировал, что суд взыскал с Генеральной прокуратуры судебные затраты и что это уже девятый из девяти судебных процессов, проигранный Генеральной прокуратурой Андрею Портнову, три из которых прокуратура проиграла в апелляционных судах и шесть в первых инстанциях.

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Станислав Никитин также сообщил, что представители прокуратуры не предоставили вообще ни одного документа в подтверждение своих высказываний в адрес Портнова и около шести месяцев затягивали судебный процесс. Адвокат заявил, что органы прокуратуры не выполнили еще ни одного решения суда по искам Портнова за весь период судебных разбирательств.

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