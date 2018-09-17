В Москве отреагировали на шаги Украины к отказу от Договора о дружбе с Россией

Президент Украины подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года. В ближайшее время об этом официально уведомят российскую сторону.

В Министерстве иностранных дел России считают, что «народам России и Украины самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве».

Об этом говорится в комментарии МИД РФ относительно шагов Украины по прекращению действия российско-украинского Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

«Исходим из того, что народам России и Украины самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве. К этому их побуждают и многовековое совместное прошлое, тесные духовные, культурные и родственные узы. Нынешний кризис между нашими странами неизбежно будет преодолен. Однако восстанавливать отношения, очевидно, придется уже с другими, более ответственными украинскими политиками», - заявляют в МИД РФ.

Также в министерстве сообщили, что в случае официального уведомления об отказе украинской стороны от автоматического продления договора на очередной десятилетний период документ прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года.

В МИД РФ также заявляют о глубоком сожалении и о том, что наносится «колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины».

Отметим, Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Россия гарантировала территориальную целостность Украины, однако оккупировала украинский Крым и часть Донбасса.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, президент Петр Порошенко подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

Согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать МИД РФ, а также Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора и об основании прекращения.

По словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, до 30 сентября Россия будет проинформирована нотой МИД о желании Украины прекратить действие договора, а глава государства внесет в парламент соответствующий законопроект согласно ст. 24 закона «О международных договорах Украины».

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан тогдашним президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным 31 мая 1997 года.

Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После оккупации Крыма и начала конфликта на Донбассе в Украине неоднократно звучали призывы расторгнуть этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.