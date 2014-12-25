СНБО станет военно-политическим центром в государстве - эксперт

Эксперт пояснил, что причина провала этого документа на предыдущем заседание Верховной Рады могла заключаться в том, что депутатам в свое время никто не объяснил, что СНБО становится военно-политическим центром государства. «У нас идет война, мы не можем объявить войну России, потому что нет ставки Верховного главнокомандующего. И эту функцию будет выполнять СНБО, секретарем которого является Александр Турчинов», - пояснил Виктор Небоженко.

«Действительно, в законе об СНБО появились положения, которых там раньше не было, но и войны раньше тоже не было», - отметил директор социологической службы «Украинский барометр».

Читайте такжеВ СНБО намерены сократить количество пунктов пропуска в зоне АТОПо его словам, хорошо, что данное решение «было принято до Нового Года и до того, как депутаты приступили к такому «кровожадному» и конфликтному вопросу, как Государственный бюджет».

«Это будет личная политическая ответственность секретаря СНБО Турчинова. Теперь СНБО будет своеобразной площадкой для взаимодействия всех трех ветвей власти. Именно на заседаниях СНБО представители Верховной Рады, Кабинета министров и Администрации Президента должны находить консенсус, исходя из четкого критерия - национальной безопасности Украины и укрепления обороноспособности страны», - подчеркнул Виктор Небоженко.