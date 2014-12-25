В МВД будут брать сотрудников от 18 до 35 лет

Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе, представляя детали будущих реформ в ведомстве, передает ZN.UA.

Читайте такжеПрезидент поддерживает реформирование милиции в полицию

"Мы будем писать абсолютно новую нормативную базу, новые функциональные изменения", - отметила Эка Згуладзе.

В целом, по ее словам, в 2015 году планируется провести функциональные и организационные преобразования аппарата МВД, ликвидировать структурные подразделения с дублирующими функциями, а также принять законодательную базу для уменьшения численности органов внутренних дел.

"Мы потеряем часть сотрудников. Наберем новых – из открытого конкурса", – сказала она. По словам Эки Згуладзе, новых сотрудников в министерство внутренних дел будут набирать с 18 до 35 лет.

По словам Эки Згуладзе, в МВД ожидается значительное повышение зароботных плат, в первую очередь - для реформированных подразделений.

Она отметила, что с коррупцией в ведомстве будет борьба по двум направлениям - усиление карательных мер и перестройка системы так, чтобы она была защищена от коррупции.

Кроме этого она отметила, что ГАИ и патрульную службу объединят в одну структуру. У них будут новые функции и изменена система административных услуг, в частности подходы к оплате штрафов, чтобы минимизировать риск коррупции и построить новые отношения между полицейским и гражданином.

Она отметила, что в рамках реформ будет вестись масштабная информационная кампания.