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В МинВОТ ответили на упреки оккупантов по поставкам воды в Крым

15:09, 14 сентября 2018
Политика
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Черныш ответил на упреки оккупантов / фото "Крым.Реалии"

Руководитель Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Россия использует "спойлер" по ситуации в Армянске, якобы она вызвана прекращением подачи воды из Крымского канала.

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"Зато вода на завод идет из так называемого Сходницкого водосбора и артезианских скважин. И то, что население не получает воду - ответственность оккупанта", - цитирует заявление министра цитирует пресс-служба ведомства в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Климкин подчеркнул, что Украина никогда не будет подписывать контракт на поставку воды в оккупированный Российской Федерацией Крым, где будет указываться принадлежность полуострова России. Глава МИД подчеркнул, что в связи с выбросом ядовитых веществ на заводе «Крымский титан» Россия пытается манипулировать ситуацией с непоставкой Украины воды на полуостров.

В "Оппоблоке" заявили, что министр иностранных дел Павел Климкин должен понести ответственность за свои слова о поставках воды в Крым. Партия требует его отставки, а также немедленно вернуть воду на оккупированный полуостров.

13 сентября Климкин ответил на заявление "Оппоблока", отметив, что Россия как государство-оккупант, захватив Крым, силой отрезала украинский полуостров от пресной воды, которая поставляется с материковой части Украины.

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Теги: #вода#Крим