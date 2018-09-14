Киевские силовики изымают активы одесского нардепа - СМИ

Речь идет о базе отдыха "Золотой бугаз" в Грибовке и складах ЦУМа на улице Аэропортовской, 10, в Одессе.

Сегодня сотрудники СБУ и Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений, нагрянули на объекты, принадлежащие народному депутату, президенту ФК "Черноморец", соратнику беглого президента Януковича Леониду Климову.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на Odessa.online.

В частности, речь идет о базе отдыха "Золотой бугаз" в Грибовке и складах ЦУМа на улице Аэропортовской, 10, в Одессе. Правоохранители вручили персоналу решение Шевченковского суда Киева о том, что все имущество на период расследования уголовного производство о коррупции переходит в управление государства.

Установлено, что объекты, на которых проводятся следственные действия, были получены преступным путем. По данным издания, государство берет под свой контроль еще ряд зданий, принадлежащих Климову.

На объектах Леонида Климова в Одессе и области работают сотрудники СБУ и АРМА.