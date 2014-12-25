В Раде создали еще семь межфракционных объединений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания сообщил председатель ВР Владимир Гройсман.

Он отметил, что сопредседателями объединения “Европейская Черкасщина” избрано депутатов от “Блока Петра Порошенко” Олега Петренко и Николая Томенко.

Председателем объединения “Солидарность правых сил” избрано депутата от “Радикальной партии” Андрея Артеменко.

Главой объединения “За европейскую Сумщину” стал депутат от “Блока Петра Порошенко” Николай Лаврик.

Читайте такжеРада решила обратиться к ПАСЕ и ООН с призывом помочь в освобождении Савченко

Председателем объединения “Коло” избрано депутата от “Самопомочи” Виктора Кривенко.

Руководителем объединения “Европейский Донбасс” избрано депутата от “Блока Петра Порошенко” Артура Герасимова.

Главой объединения “За будущее Украины” избрано депутата от “Блока Петра Порошенко” Леонида Козаченко.