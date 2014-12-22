Контактная группа по Украине проведет встречи в Минске 24 и 26 декабря

Об этом договорились в ходе телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба украинского главы государства.

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В сообщении отмечается, что собеседники согласились с необходимостью выполнять все пункты минских договоренностей, среди которых вопрос прекращения огня, выхода на линию разграничения, которая закреплена в Меморандуме от 19 сентября, отвод войск и тяжелого вооружения, а также скорейшее освобождение всех заложников. Президент Украины подчеркнул необходимость освобождения заключенной Надежды Савченко.

Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин договорились продолжить телефонные консультации через несколько дней, подчеркивается в сообщении.