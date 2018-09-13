Омелян заявил, что будет требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ

По словам министра, ему известно о фактах политического сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что будет требовать привлечения к ответственности следователей Национального антикоррупционного бюро.

Об этом министр сообщил на брифинге в министерстве.

«Я буду защищать свое имя, честь и достоинство законным способом. И я буду требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ. И я хочу заявить, что на меня осуществляется давление со стороны руководства НАБУ. Мне известно о фактах политического сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками», - сказал министр.

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По словам Омеляна, сегодня его хотели арестовать.

«Проверили все: с 2000 по 2018 год. Не смогли найти ничего, ни офшоров, ни огромных счетов, ни незаконно приобретенного состояния, ни драгоценностей. Лепили все, что смогли слепить. Кроме того, как мне стало известно, хоть у меня нет подтверждения, но было яркое желание меня сегодня арестовать, а не просто вручить подозрение... Я вижу, подготовка к выборам началась. Каждый хочет показать свой результат, решили показать на мне, поскольку за мной никого нет, это очень выгодно», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вручили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну подозрение о незаконном обогащении, пользование или приобретение машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель в 2016 году.

14 сентября Соломенский суд Киева будет избирать меру пресечения министру инфраструктуры.