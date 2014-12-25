Под Радой на акцию протеста собралось около полутысячи человек (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, это митинги с требованием легализации букмекерства, с требованием реформирования “Укрспирта”, а также митинг в защиту Академии педагогических наук.

Все участники этих митингов находятся непосредственно перед центральным входом в парламент.

Они держат флаги Украины и плакаты с лозунгами, в частности, “Не забирайте заработную плату ученых!”, “Не смешивайте букмекеров с лотереями”, “Нет приватизации - так модернизации “Укрспирта”.

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Митингующих от здания парламента отделяют сотрудники милиции. Однако усиленной охраны у ВР нет.

В Раде сегодня рассмотрят целый ряд важных законопроектов. Накануне премьер-министр Арсений Яценюк просил народных избранников проголосовать за различные поправки в бюджетный, налоговый, таможенный кодексы, на базе которых будут принимать бюджет.