Порошенко разочарован, что изменения в Конституцию относительно судебной реформы до сих пор не у него на столе
Президент Петр Порошенко требует, чтобы изменения в Конституцию в вопросе судебной реформы были поданы как можно скорее.
Об этом он заявил во время своей речи на заседании Национального совета реформ, пишет Украинская правда
"Для полной перезагрузки судебной системы нам нужны будут соответствующие изменения в Конституцию. Тем, что они до сих пор не у меня на столе, я достаточно расстроен. Но в следующий раз я прощать этого не буду. Давайте ускорим эти позиции", - отметил Порошенко.
"На позапрошлой неделе состоялась дискуссия о содержании реформ, и Совет по судебной реформе уже предлагает, неотложные изменения в действующее законодательство, которые уже готовы. Просил бы, чтобы мы сегодня завершили процедуру согласования, я подписал бы проект, и мы направили его в Верховную Раду, определив как неотложный ", - отметил Порошенко.
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"Также просил бы председателя Верховной Рады, представителей коалиции уделить очень большое внимание этому вопросу, поскольку совершенствования предусматривают серьезно улучшенную процедуру отбора и назначения судей - сделать это исключительно на конкурсной основе, максимально прозрачно, определить квалификационные требования к судьям, значительно расширить перечень оснований для привлечения судей к дисциплинарной ответственности, сделать работу судебной ветви власти максимально прозрачной ", - попросил Порошенко.
"Здесь и сейчас нам важно будет договориться, что в течение января эти проекты станут законами и заработают", - добавил он.