Порошенко разочарован, что изменения в Конституцию относительно судебной реформы до сих пор не у него на столе

Об этом он заявил во время своей речи на заседании Национального совета реформ, пишет Украинская правда

"Для полной перезагрузки судебной системы нам нужны будут соответствующие изменения в Конституцию. Тем, что они до сих пор не у меня на столе, я достаточно расстроен. Но в следующий раз я прощать этого не буду. Давайте ускорим эти позиции", - отметил Порошенко.

"На позапрошлой неделе состоялась дискуссия о содержании реформ, и Совет по судебной реформе уже предлагает, неотложные изменения в действующее законодательство, которые уже готовы. Просил бы, чтобы мы сегодня завершили процедуру согласования, я подписал бы проект, и мы направили его в Верховную Раду, определив как неотложный ", - отметил Порошенко.

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"Также просил бы председателя Верховной Рады, представителей коалиции уделить очень большое внимание этому вопросу, поскольку совершенствования предусматривают серьезно улучшенную процедуру отбора и назначения судей - сделать это исключительно на конкурсной основе, максимально прозрачно, определить квалификационные требования к судьям, значительно расширить перечень оснований для привлечения судей к дисциплинарной ответственности, сделать работу судебной ветви власти максимально прозрачной ", - попросил Порошенко.

"Здесь и сейчас нам важно будет договориться, что в течение января эти проекты станут законами и заработают", - добавил он.