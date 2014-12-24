Боевики снова начали обстрелы позиций сил АТО из "Градов"

Об этом на странице в соцсети сообщает пресс-центр АТО. В сообщении отмечается, что боевики вели огонь из минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Однажды применили реактивную систему залпового огня "Град".

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"Из стрелкового оружия обстреляли Никишино, а из автоматической гранатомета - донецкий аэропорт и Чернухино", - подчеркивается сообщении.

Согласно информации, под минометные обстрелы попали населенные пункты Гранитное, Майорск, Ленинское. В районе деревни Шумы боевики использовали как минометы, так и реактивную систему "Град".