Боевики снова начали обстрелы позиций сил АТО из "Градов"
21:47, 24 декабря 2014Политика
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В течение сегодняшнего дня боевики обстреливали позиции украинских военных в зоне АТО из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
REUTERS
Об этом на странице в соцсети сообщает пресс-центр АТО. В сообщении отмечается, что боевики вели огонь из минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Однажды применили реактивную систему залпового огня "Град".
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"Из стрелкового оружия обстреляли Никишино, а из автоматической гранатомета - донецкий аэропорт и Чернухино", - подчеркивается сообщении.
Согласно информации, под минометные обстрелы попали населенные пункты Гранитное, Майорск, Ленинское. В районе деревни Шумы боевики использовали как минометы, так и реактивную систему "Град".
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