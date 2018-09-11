Стало известно о секретной встрече Суркова с главарями "ЛДНР" в Ростове

Российский пропагандист Сергей Белоус сообщил о секретной встрече Суркова с главарями боевиков, касающейся дальнейшей судьбы "ЛДНР".

Кремлевский куратор оккупированного Донбасса Владислав Сурков провел секретное совещание с главарями "ДНР/ЛНР" о дальнейшей судьбе псевдореспублик.

Об этом российский пропагандист Сергей Белоус написал в своем "Телеграмм-канале".

По его словам, 10 сентября в российском Ростове-на-Дону состоялось "секретное совещание, на которое была вызвана делегация из "ДНР" (министры, депутаты и пр. чиновники)". С российской стороны, по словам Белоуса, присутствовали советник президента Владислав Сурков, замминистра экономразвития РФ и председатель межведомственной комиссии по вопросам "ДНР/ЛНР" и Крыма Сергей Назаров, офицеры силовых ведомств, представители губернатора Ростовской области, а так же политтехнолог Алексей Чеснаков со своей командой пиарщиков.

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Якобы на совещание обсуждали разные вопросы, в том числе и "криминальные аспекты деятельности в "ДНР" А. Тимофеева и его бывшего зама А. Михайлова", возможность конфискации незаконно добытого имущества и даже уголовного преследования".

Также говорилось о запланированном сокращении "штатов министерств и усиление контроля за ними со стороны РФ (вплоть до привлечения доп. охраны из российских спецов)", расследовании фактов коррупции.

Как пишет Белоус, "Москва делает ставку однозначно на Дениса Пушилина - ввиду его лояльности". При этом Кремль намерен усилить контроль за расходом дотационных и бюджетных средств. "В АП считают необходимым плавно избавляться от милитаристского имиджа, чтобы республики больше были похожи на соседние российские регионы". - отметил он.

В сепаратистских соцсетях негативно отреагировали на информацию Белоуса, отметив, что "такой встречи не было, это фэйк". Тот в ответ написал, что информация проверенная и получена им от трех независимых источников, сообщает "Остров".

Как сообщал УНИАН, 13 июня президент РФ Владимир Путин переназначил Владислава Суркова на должность своего помощника. Сурков курирует в администрации президента России вопросы оккупированного Донбасса.