В Сети показали видео "драйвовых" стрельб украинских танкистов
01:13, 10 сентября 2018Политика
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В Украине 9 сентября отмечают День танкистов.
В Украине 9 сентября отмечают День танкистов / скриншот
Президент Украины Петр Порошенко показал видео стрельб украинских танкистов на полигоне.
Видео и комментарий к нему глава государства опубликовал на странице в Facebook.
"Наткнулся в интернете на драйвовое видео от наших танкистов. Молодцы, ребята! Вы - олицетворение мощи, боевого духа и неиссякаемого оптимизма. Наша победа неизбежна. Траки - сила!" - написал президент.
Напомним, в Украине 9 сентября отмечают День танкистов. Праздник был установлен согласно указу президента Украины "О Дне танкистов" от 29 августа 1997 года.
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