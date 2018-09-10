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В Сети показали видео "драйвовых" стрельб украинских танкистов

01:13, 10 сентября 2018
Политика
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В Украине 9 сентября отмечают День танкистов / скриншот

Видео и комментарий к нему глава государства опубликовал на странице в Facebook.

"Наткнулся в интернете на драйвовое видео от наших танкистов. Молодцы, ребята! Вы - олицетворение мощи, боевого духа и неиссякаемого оптимизма. Наша победа неизбежна. Траки - сила!" - написал президент.

Напомним, в Украине 9 сентября отмечают День танкистов. Праздник был установлен согласно указу президента Украины "О Дне танкистов" от 29 августа 1997 года.

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Теги: #ВСУ#армия#танки#Петр Порошенко#украинские танкисты