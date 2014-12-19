На лечении за рубежом находятся 23 бойца из зоны АТО, в Украине - 274
10:49, 19 декабря 2014Армия
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На стационарном лечении в Украине находится 274 раненных бойца из зоны АТО, за рубежом - 23 украинских военнослужащих.
За рубежом проходят лечение 23 бойца из зоны АТО / facebook.com/iv.bogdan
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир.
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"Сегодня на стационарном лечении в заведениях здравоохранения Минобороны находится 274 военнослужащих, которые были ранены в ходе АТО, из них 18 человек находятся в тяжелом состоянии", - сообщила она.
"23 военнослужащих с тяжелыми ранениями проходят лечение за рубежом, из них 7 - в Германии, 4 - в Израиле, по 3 - в США, Латвии и Литве, по одному - в Италии, Эстонии, Великобритании", - сообщила Виктория Кушнир.
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