На лечении за рубежом находятся 23 бойца из зоны АТО, в Украине - 274

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир.

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"Сегодня на стационарном лечении в заведениях здравоохранения Минобороны находится 274 военнослужащих, которые были ранены в ходе АТО, из них 18 человек находятся в тяжелом состоянии", - сообщила она.

"23 военнослужащих с тяжелыми ранениями проходят лечение за рубежом, из них 7 - в Германии, 4 - в Израиле, по 3 - в США, Латвии и Литве, по одному - в Италии, Эстонии, Великобритании", - сообщила Виктория Кушнир.