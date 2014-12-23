Беларусь предлагает организовать встречу контактной группы по Украине

Об этом сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

"Минск традиционно готов организовать такую встречу", — заявил Мирончик.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что лидеры Украины, России, Германии и Франции вечером в понедельник договорились о проведении встречи контактной группы в Минске 24 и 26 декабря.