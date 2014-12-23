Беларусь предлагает организовать встречу контактной группы по Украине
10:02, 23 декабря 2014Политика
0
Министерство иностранных дел Беларуси подтверждает готовность организовать в Минске встречу трехсторонней контактной группы с представителями так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
REUTERS
Об этом сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.
"Минск традиционно готов организовать такую встречу", — заявил Мирончик.
Читайте такжеПорошенко и Лукашенко договорились о сотрудничестве между странами
Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что лидеры Украины, России, Германии и Франции вечером в понедельник договорились о проведении встречи контактной группы в Минске 24 и 26 декабря.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter