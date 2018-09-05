В Раде предложили выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира

В ВР внесен проект постановления о выдвижении Сенцова на Нобелевскую премию мира

4 сентября в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления №9040 о выдвижении украинского политзаключенного Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщается на сайте парламента. Инициаторами проекта стали депутаты от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко, Рефат Чубаров, Ирина Фриз, Елена Матузко, Владислав Севрюков, Богдан Онуфрик, Артур Герасимов и Дмитрий Белоцерковец, а также нардепы от "Народного фронта" Георгий Логвинский и Елена Масорина.

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Текст проекта на сайте пока не опубликован. Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных. Себя в этот список он не включил.

7 августа адвокат украинца Дмитрий Динзе сообщил, что состояние Сенцова ухудшилось: у него анемия и проблемы с сердцем. Адвокат добавил, что режиссер выступает против перевода в гражданскую больницу, потому что "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится и, вероятно, может лишь навредить ему". 28 августа бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.