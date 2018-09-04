Социологи констатируют рост рейтинга Тимошенко

За лидера "Батькивщины" на предстоящих президентских выборах готовы проголосовать 13,9% от всех избирателей, соответственно, начиная с конца мая ее рейтинг вырос с 13,3% до 17,8%.

Рейтинг лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко как кандидата на выборах президента Украины в 2019 году заметно возрос.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко во время презентации результатов последнего опроса.

«Картина не качественно, но, в принципе, изменилась с момента последних наших замеров. Юлия Тимошенко, которая была лидером на протяжении этой половины года, ее лидерство увеличилось. За нее готовы проголосовать 13,9% от всех избирателей или 17,8% от тех, кто собирается принять участие в выборах", - сообщил он.

Стоит напомнить, что, по данным опроса Центра Разумкова и Фонда «Демократические инициативы», по состоянию на конец мая 2018 года рейтинг Тимошенко среди тех, кто планировал принять участие в выборах, составил 13,3%.

По словам Быченко, учитывая погрешность в исследовании, нельзя определить, как распределятся последующие места кандидатов.

«Учитывая погрешность выборки (теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% - УНИАН), все-таки второе, третье, четвертое места - они являются номинальными в этом исследовании... Мы, к сожалению, не можем сказать, как распределятся места. То есть достаточно плотной группой идут Анатолий Гриценко - 6%, Петр Порошенко - 5,8%, Вадим Рабинович - 5,3%, Юрий Бойко - 4,8%, Владимир Зеленский - 5,1%, Олег Ляшко - 4,5% Святослав Вакарчук - 4,3%», - сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас вообще ничего неизвестно о том, кто может выйти во второй тур.

«Причем, это не два, не три и даже не четыре кандидата. Более того, есть все основания считать... высокая вероятность, что в случае возникновения нового кандидата, у него есть все шансы выйти, скажем, во второй тур», - отметил Быченко.

При этом директор Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Ирина Бекешкина подчеркнула, что нынешние рейтинги могут не соответствовать окончательным результатам голосования на выборах.

«Мы должны понимать, что до президентских выборов еще полгода, до парламентских - еще больше. То есть, наш опрос - это определенная фиксация того, что сейчас есть. Мы не можем сказать, что если результаты такие, то такие же они будут на президентских выборах», - отметила она.

Бекешкина при этом отметила, что на нынешних президентских выборах один из мотивов респондента при выборе того или иного кандидата - «нравится личность» - весит больше, чем в предыдущих избирательных кампаниях.

«С одной стороны мотивация есть общая у всех. Поскольку мы проводили опрос на выборах и парламентских, и президентских, два мотива всегда лидируют. Первое - «мне нравятся идеи и предложения». Причем часто фокус-группы показывают, что не очень знают обо всех идеях-предложениях, но так надо отвечать, что, вот «мне их идеи, предложения нравятся, иначе, чего бы я за них голосовал?». Второе - это «нравится личность». Причем, сейчас все же личностный фактор весит больше, чем на предыдущих президентских выборах», - отметила Бекешкина.

Вместе с тем, она констатировала, что три кандидата - Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Олег Ляшко - пользуются примерно одинаковой поддержкой во всех регионах.

«Раньше на всех выборах у нас четко был восток и четко был запад - кандидат от востока и запада, который набирал именно поэтому довольно приличные проценты уже в начале избирательной кампании. Сейчас, собственно, три кандидата, примерно одинаково набирают во всех регионах. Это - Юлия Тимошенко. Это - Петр Порошенко... ну, у него, кроме востока. И это - Ляшко, за исключением Донбасса», - сказала социолог.

«Есть кандидаты, которые четко делятся регионально. Это - прежде всего Анатолий Гриценко, которого поддерживают преимущественно в центре, особенно на западе. И восточные кандидаты - юг, восток, Донбасс - Бойко и Рабинович», - отметила Бекешкина.

При этом, по ее словам, люди не верят, что следующие президентские выборы будут честными.

«Роль общественных организаций, которым доверяют, в отличие от политиков, очевидно, должна быть решающей для того, чтобы, во-первых, предотвратить возможные нарушения, а во-вторых, если этих нарушений не было, то сказать, «знаете, это все-таки было честно». Или если было нечестно, то - «это было нечестно». Очевидно, нужна объективная посторонняя инстанция, которая бы очень серьезно наблюдала за выборами», - сказала директор Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива.

Справка УНИАН. Общенациональный опрос населения Украины проводился Фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.